Китайские учёные разработали технологию снижения шума, которую «позаимствовали» у сов

Наука и технологии
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Китайские учёные разработали технологию снижения шума, которую «позаимствовали» у совОб этом пишет BBC Science Focus Magazine
В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в издании Physics of Fluids, учёные нашли способ уменьшить шум в задней части газотурбинного двигателя и улучшить аэродинамические параметры самолёта. Причём такая технология была «перенята» у птиц - сов.
Совы способны летать бесшумно. Это достигается благодаря тому, что перья у них - с зазубренным краем. Такие зазубрины, расположенные на передней кромке крыла, являются некими гребенчатыми структурами, которые влияют на поток воздуха. Лучше подобные зубцы развиты у ночных видов сов.
На указанную особенность обратили внимание учёные из Сианьского университета Цзяотун в Китае. Они создали на основе этого новую конструкцию аэродинамического профиля. Она позволяет снизить шум задней кромки газотурбинного двигателя. Результаты исследования опубликованы в Physics of Fluids.
Кроме того, в ходе экспериментов выяснилось, что для установки в самолётах лучше использовать асимметричные зубцы, а не симметричные. Последние оказались менее эффективными.
Источник: BBC Science Focus Magazine