Китайские учёные разработали технологию снижения шума, которую «позаимствовали» у сов

Совы способны летать бесшумно. Это достигается благодаря тому, что перья у них - с зазубренным краем. Такие зазубрины, расположенные на передней кромке крыла, являются некими гребенчатыми структурами, которые влияют на поток воздуха. Лучше подобные зубцы развиты у ночных видов сов.

На указанную особенность обратили внимание учёные из Сианьского университета Цзяотун в Китае. Они создали на основе этого новую конструкцию аэродинамического профиля. Она позволяет снизить шум задней кромки газотурбинного двигателя. Результаты исследования опубликованы в Physics of Fluids.