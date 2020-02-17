Китайские учёные заявили об утечке коронавируса из лаборатории

По мнению биологов Ботао Сяо и Лэя Сяо, источником распространения вируса могла стать научная лаборатория в Ухане, расположенная неподалёку от рынка морепродуктов. Учёные говорят, что в этой лаборатории проводились исследования коронавируса летучей мыши.

Исследователи заявили, будто первоначально животных заразили штаммом вируса, который не мог передаваться человеку. Но впоследствии он мутировал.

Отметим, что учёные не привели никаких доказательств гипотезе, поэтому к ней стоит относиться, скорее, как к очередной теории заговора.