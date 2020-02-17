Наука и технологии
Сегодня 20:05
Китайские учёные заявили об утечке коронавируса из лаборатории
Но доказательств, как водится, не предоставили
В Китае бушует эпидемия пневмонии, вызванной новым типом вируса. Изначально утверждалось, что первое заражение было связано с рынком морепродуктов в Ухане. Однако на фоне эпидемии, конечно, появились и конспирологические теории, согласно которым вирус могли вырастить специально в качестве оружия. На радость любителям заговоров сегодня китайские учёные заявили об утечке коронавируса из лаборатории.
По мнению биологов Ботао Сяо и Лэя Сяо, источником распространения вируса могла стать научная лаборатория в Ухане, расположенная неподалёку от рынка морепродуктов. Учёные говорят, что в этой лаборатории проводились исследования коронавируса летучей мыши.
Исследователи заявили, будто первоначально животных заразили штаммом вируса, который не мог передаваться человеку. Но впоследствии он мутировал.
Отметим, что учёные не привели никаких доказательств гипотезе, поэтому к ней стоит относиться, скорее, как к очередной теории заговора.