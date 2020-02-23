Китайские власти обсудили борьбу с коронавирусом онлайн

В режиме онлайн-конференции состоялось заседание координационного комитета по социально-экономическому развитию и борьбе с эпидемией нового коронавируса. Во встрече участвовали «чиновники всех уровней», пишет ТАСС. К конференции подключались и члены Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, и военные чиновники. Заседание провёл сам председатель КНР Си Цзиньпин.

Он заявил, что «эпидемическая ситуация в Китае по-прежнему остаётся сложной». При этом власти должны бороться с инфекцией и достичь целей развития страны на 2020 год. Отмечается, что все участники заседания были в масках, кроме председателя Си Цзиньпина.

Эксперты назвали онлайн-встречу знаменательным событием для всего мира. «Ещё не было страны или политической партии, способной провести такое масштабное совещание на 170 тысяч участников для обсуждения и передачи инструкций к действию от высшего руководства к чиновникам на местах», — говорят они.