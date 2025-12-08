Китайские власти предупредили, что шпионы создают фейковые Wi-Fi-сети

Ведомство отмечает, что некоторые злоумышленники — включая «иностранные разведывательные структуры» — могут специально создавать поддельные точки доступа в местах, где бывает много госслужащих. Если человек подключится к такой сети, его телефон или ноутбук могут стать источником утечки контактов, переписки и других конфиденциальных данных.

Кроме того, небезопасный Wi-Fi может стать «входом» для хакеров. Через такую сеть в устройство могут незаметно установить вредоносные программы, которые позволят удалённо управлять смартфоном или компьютером.

Есть и другие угрозы: данные о посещённых сайтах, местоположении и поисковых запросах могут использоваться для создания подробных «профилей» людей.