Китайские власти предупредили, что шпионы создают фейковые Wi-Fi-сети

Опубликовано 08 декабря 2025, 17:151 мин.
Китайские власти предупредили, что шпионы создают фейковые Wi-Fi-сетиМогут, мол, быть опасны
Министерство госбезопасности Китая напомнило гражданам, что подключаться к незнакомым публичным Wi-Fi-сетям небезопасно. История о шпионах и плохой конфиденциальности.
Ведомство отмечает, что некоторые злоумышленники — включая «иностранные разведывательные структуры» — могут специально создавать поддельные точки доступа в местах, где бывает много госслужащих. Если человек подключится к такой сети, его телефон или ноутбук могут стать источником утечки контактов, переписки и других конфиденциальных данных.
Кроме того, небезопасный Wi-Fi может стать «входом» для хакеров. Через такую сеть в устройство могут незаметно установить вредоносные программы, которые позволят удалённо управлять смартфоном или компьютером.
Есть и другие угрозы: данные о посещённых сайтах, местоположении и поисковых запросах могут использоваться для создания подробных «профилей» людей.