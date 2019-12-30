Китайские военные лётчики рассказали об изнуряющих тренировках

Журналисты отметили, что каждый год в ВВС увеличивается число часов налёта для пилотов различных типов военной авиации: начиная от транспортной, заканчивая истребителями.

Подробно телеканал рассказал об одном лётчике по имени Ву Хуэй. Он управляет многоцелевым истребителем J-10. Сейчас у китайской армии есть более 300 таких самолётов. В 2019 подготовка пилотов была настолько интенсивной, что Хуэй смог провести лишь 12 дней в году со своей семьёй.

«...только тренировки такого характера, как будто идёт настоящая война, позволяют подготовиться наилучшим образом», — отметил сам Хуэй.