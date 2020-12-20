Китайские военные провели тренировки с российскими истребителями Су-30

Как пишет «Военное обозрение», во время тренировок использовали несколько вариантов истребителей, которые находятся на вооружении у Китая. Это российские Су-30 и китайские истребители J-10. На учениях в роли условного противника выступали самолёты J-20. Также применялись «условные компьютерные метки». Эти метки могли имитировать истребители F-16 и Mirage2000.

В СМИ предполагают, что выбор меток мог свидетельствовать об отработке воздушного боя против самолётов Военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня. Сейчас в их составе более полусотни французских истребителей Mirage2000 и около 150 F-16 различных модификаций. J-20, по мнению, прессы играл роль американского F-35.