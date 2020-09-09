Китайские военные вооружились старинной алебардой

Как пишет «Российская газета», китайцы вооружились гуань дао — холодным оружием, похожим на алебарду. Оно состоит из длинного древка с боевой частью в виде широкого изогнутого клинка. По легенде, оружие использовалось ещё во времена легендарного китайского военачальника Гуань Юя, но на самом деле оно применялось в более поздние времена.

Журналисты считают, что военные взяли гуань дао с целью использовать его в реальном бою. В «Российской газете» напомнили, что недавно в районе Ладакха произошёл конфликт между солдатами из Китая и Индии. В ходе конфликта применялись даже палки и камни, поэтому присутствие гуань дао кажется неудивительным.