Китайские военные втайне проверили уникальную технологию

Испытания прошли над Южно-Китайским морем. Их было два. Во время одного гиперзвуковой планер подняли и разогнали до гиперзвуковой скорости ракетой-носителем, затем он отстыковался и начал планировать к цели. Ракета вместе с планером облетела Землю по низкой околоземной орбите. А планер в итоге приземлился примерно в 32 километрах от цели.

Во время второго испытания с гиперзвукового планера удалось запустить ракету. Отделение произошло, когда планер уже вернулся в земную атмосферу. К сожалению, технические подробности этих испытаний неизвестны.