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Наука и технологии
Опубликовано 13 марта 2024, 11:43
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Китайские высокоскоростные железные дороги получили поддержку ИИ

Ускоренное время реагирования, повышенная безопасность
Китай делает скачок в развитии технологий высокоскоростных железных дорог, внедряя систему искусственного интеллекта. Эта система, тестируемая с 2023 года, заметно повысила безопасность и эффективность технического обслуживания на обширной сети железных дорог страны протяженностью 45 000 км.

Основу системы составляет ИИ, развернутый в Пекине. Это центральное устройство анализирует данные в режиме реального времени, собранные с различных датчиков по всей сети. ИИ может обнаружить потенциальные проблемы, такие как нарушения трека, с впечатляющей точностью 95%. В течение 40 минут после обнаружения аномалии система отправляет предупреждения командам технического обслуживания, что позволяет оперативно вмешаться. ИИ также может анализировать тенденции и предсказывать потенциальные проблемы до их обострения, обеспечивая проактивное обслуживание.

После внедрения системы были получены многообещающие результаты: количество мелких неисправностей пути сократилось на 80% по сравнению с предыдущим годом. ИИ даже помогает справиться с воздействием сильного ветра на массивные мосты, сводя к минимуму возможные повреждения.

В целом, в работе китайских инженеров-железнодорожников подчеркивается успех, достигнутый этой ИИ-системой.