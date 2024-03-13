Китайские высокоскоростные железные дороги получили поддержку ИИ

Основу системы составляет ИИ, развернутый в Пекине. Это центральное устройство анализирует данные в режиме реального времени, собранные с различных датчиков по всей сети. ИИ может обнаружить потенциальные проблемы, такие как нарушения трека, с впечатляющей точностью 95%. В течение 40 минут после обнаружения аномалии система отправляет предупреждения командам технического обслуживания, что позволяет оперативно вмешаться. ИИ также может анализировать тенденции и предсказывать потенциальные проблемы до их обострения, обеспечивая проактивное обслуживание.

После внедрения системы были получены многообещающие результаты: количество мелких неисправностей пути сократилось на 80% по сравнению с предыдущим годом. ИИ даже помогает справиться с воздействием сильного ветра на массивные мосты, сводя к минимуму возможные повреждения.

В целом, в работе китайских инженеров-железнодорожников подчеркивается успех, достигнутый этой ИИ-системой.