Наука и технологии
Сегодня 17:37
Китайские журналисты оценили создание Россией военных беспилотников
Россия делает успехи
Китайское издание «Чжунго цзюньван» оценило то, как Россия разрабатывает военные беспилотники. Журналисты уверены, что страна намерена увеличить количество задач, выполняемых дронами.
Перевод китайского материала предоставило «Военное обозрение». Как пишут авторы, управление строительства и развития применения беспилотных летательных аппаратов считает, что подразделения БПЛА показали большой скачок в развитии. Сейчас в российской армии существует 53 таких подразделения. Они располагают примерно двумя тысячами беспилотников.
Китайские авторы считают, что с 2018 года в строительстве российских дронов произошёл прорыв. После этого стал расширяться модельный ряд беспилотников. Успехов Россия добилась и в создании тяжёлых ударных и ударно-разведывательных аппаратов.
Китайцы уверены, что к 2025 году количество наступательных задач, которые выполняют российские беспилотники, увеличится вдвое.