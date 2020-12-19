Китайские журналисты оценили создание Россией военных беспилотников

Перевод китайского материала предоставило «Военное обозрение». Как пишут авторы, управление строительства и развития применения беспилотных летательных аппаратов считает, что подразделения БПЛА показали большой скачок в развитии. Сейчас в российской армии существует 53 таких подразделения. Они располагают примерно двумя тысячами беспилотников.

Китайские авторы считают, что с 2018 года в строительстве российских дронов произошёл прорыв. После этого стал расширяться модельный ряд беспилотников. Успехов Россия добилась и в создании тяжёлых ударных и ударно-разведывательных аппаратов.

Китайцы уверены, что к 2025 году количество наступательных задач, которые выполняют российские беспилотники, увеличится вдвое.