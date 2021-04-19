Китайский агрегатор такси внедрит автомобили без водителей

По словам представителей DiDi, в долгосрочной перспективе компания внедрит беспилотный автомобиль Volvo, а именно Volvo XC90.

Что интересно, в 2020 году DiDi сама создала дочернюю компанию, которая специализируется на беспилотных автомобилях. А в течение двух лет агрегатор тестировал беспилотные такси в Китае и США.

Отмечается, что автомобиль Volvo позволит отказаться от «страхующих водителей». Резервные системы машины смогут совершить безопасную остановку в случае какого-либо инцидента.

Напомним, в России DiDi работает с 2020 года. Сейчас агрегатор такси доступен в Белгороде, Брянске, Владимире, Ижевске, Йошкар-Олы, Казани, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Рязани, Тамбове, Твери, Туле и Чебоксарах. Вскоре DiDi запустится в Москве и Санкт-Петербурге.