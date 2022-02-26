Китайский аналог Яндекс.Такси передумал уходить из России

Как отмечает VC.ru, компания DiDi не упомянула Казахстан, чей рынок также собиралась покинуть. При этом сервис удалил все объявления об уходе из России в соцсетях и на сайте.

DiDi должен был покинуть российский рынок и прекратить работу с 4 марта. Тогда компания объяснила, что не может «обеспечить наилучшие результаты» из-за меняющихся рыночных условий и «других вызовов».

Всего китайский сервис проработал в России почти полтора года — с августа 2020. В конце 2021 года DiDi сократил около 90% сотрудников центрального офиса в России.