Китайский аналог Яндекс.Такси передумал уходить из России

Наука и технологии
Вчера в 22:24
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Китайский аналог Яндекс.Такси передумал уходить из РоссииА недавно распрощался со всеми
Недавно китайский сервис вызова такси DiDi заявил, что уйдёт из России. Теперь же компания сообщила, что остаётся. Причину не назвала.
Как отмечает VC.ru, компания DiDi не упомянула Казахстан, чей рынок также собиралась покинуть. При этом сервис удалил все объявления об уходе из России в соцсетях и на сайте.
DiDi должен был покинуть российский рынок и прекратить работу с 4 марта. Тогда компания объяснила, что не может «обеспечить наилучшие результаты» из-за меняющихся рыночных условий и «других вызовов».
Всего китайский сервис проработал в России почти полтора года — с августа 2020. В конце 2021 года DiDi сократил около 90% сотрудников центрального офиса в России.
Источник: VC.ru