Китайский аппарат приземлился на обратной стороне Луны

Опубликовано 02 июня 2024, 09:00
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Китайский аппарат приземлился на обратной стороне ЛуныНу, или “прилунился”
Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» успешно приземлился на дальней стороне Луны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA), их слова приводит Лента.ру. Спускаемый аппарат и модули совершили точную посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен, заранее выбранном для миссии.
Цель миссии «Чанъэ-6» — собрать образцы грунта в этом ранее неизученном лунном регионе и вернуть их на Землю. Успешная посадка последовала за запуском миссии в начале мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань (Китай) на борту ракеты Long March-5 Y8.
Это начинание подчеркивает растущий потенциал Китая в области освоения космоса после успешного вывода на орбиту спутника Tianxing-1 02 Star в январе твердотопливной ракетой Kuaizhou-1A. Спутник предназначен для космических исследований и экспериментальных целей.