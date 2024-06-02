Китайский аппарат приземлился на обратной стороне Луны

Цель миссии «Чанъэ-6» — собрать образцы грунта в этом ранее неизученном лунном регионе и вернуть их на Землю. Успешная посадка последовала за запуском миссии в начале мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань (Китай) на борту ракеты Long March-5 Y8.

Это начинание подчеркивает растущий потенциал Китая в области освоения космоса после успешного вывода на орбиту спутника Tianxing-1 02 Star в январе твердотопливной ракетой Kuaizhou-1A. Спутник предназначен для космических исследований и экспериментальных целей.