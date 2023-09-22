Китайский банк спермы организовал конкурс на самые активные сперматозоиды

Китайский банк спермы организовал конкурс на самые активные сперматозоидыСреди студентов
Банк спермы в Китае начал поощрять студентов за донорство спермы и организовал конкурс на лучший биологический материал в нескольких номинациях. Учреждение, расположенное в китайской провинции Хэнань, ввело дополнительные стимулы для доноров в связи со снижением рождаемости в стране.
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Чтобы привлечь молодых людей с хорошим качеством спермы, они предложили поощрения студентам и организовали конкурс в столице провинции, городе Чжэнчжоу. Победителями станут доноры с наибольшим количеством сперматозоидов и наиболее активной спермой.
Участники получат по 200 юаней за каждый сданный образец спермы. Сотрудники банка надеются, что каждый участник конкурса сможет предоставить от 8 до 20 образцов в течение двух месяцев. Те, кто сдаст сперму 20 раз, получат дополнительное вознаграждение в размере 2100 юаней. Все студенты-доноры также смогут получить после конкурса бесплатную консультацию у репродуктолога.