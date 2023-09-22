Китайский банк спермы организовал конкурс на самые активные сперматозоиды

Чтобы привлечь молодых людей с хорошим качеством спермы, они предложили поощрения студентам и организовали конкурс в столице провинции, городе Чжэнчжоу. Победителями станут доноры с наибольшим количеством сперматозоидов и наиболее активной спермой.

Участники получат по 200 юаней за каждый сданный образец спермы. Сотрудники банка надеются, что каждый участник конкурса сможет предоставить от 8 до 20 образцов в течение двух месяцев. Те, кто сдаст сперму 20 раз, получат дополнительное вознаграждение в размере 2100 юаней. Все студенты-доноры также смогут получить после конкурса бесплатную консультацию у репродуктолога.