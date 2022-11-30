Китайский "Божественный сосуд" состыковался с космической станцией

Космический корабль Shenzhou-15, или "Божественный сосуд", и три его пассажира поднялись на ракете Long March-2F из Центра запуска спутников Цзюцюань на северо-западе Китая, о чем сообщило государственное телевидение.

“Божественный сосуд” стал последней из 11 миссий необходимых для сборки "Небесного дворца" – так по-китайски называется многомодульная станция. Первая миссия была запущена в апреле 2021 года.

Космический корабль пристыковался к станции примерно через шесть часов после старта, и три астронавта были встречены предыдущим экипажом станции. Прибывший в начале июня экипаж вернется на Землю после процесса передачи станции, который продлится около недели и в ходе которой будет проверена способность станции временно содержать шесть астронавтов, что является еще одним рекордом для китайской космической программы.