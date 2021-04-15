Китайский электромобиль загорелся во время зарядки

Модель Xpeng G3 загорелась на зарядной станции 14 апреля в Тяньхэ, районе города субпровинциального значения Гуанчжоу. Сообщается, что огонь был сильным, во время пожара выделилось много белого дыма.

Что любопытно, инцидент произошёл в тот же день, когда Xpeng выпустила свою третью модель электрокара Xiaopeng P5. Компания, впрочем, не стала открещиваться от ситуации и пообещала расследовать причины возгорания.

Сообщается, что владелец электромобиля и другие люди не пострадали. Это уже седьмая авария с электрокаром Xiaopeng с 2019 года. Две из них тоже были связаны с возгоранием. Больше подробностей о новом инциденте нет.