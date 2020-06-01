Китайский город проведёт самое массовое чипирование животных

Цель проекта — улучшить систему контроля над животными. Как сообщается в газете, в городе Шэньчжэнь насчитывается более 200 тысяч собак. Из них около 90% являются зарегистрированными.

Отмечается, что чипы размером с рисовое зёрнышко будут вживлены под кожу животных в области шеи. Вся эта процедура занимает совсем немного времени. После чипирования авторизованные лица смогут получать связанную с собакой необходимую информацию, в том числе кличку и породу, а также имя и контактные данные владельца.

«Жэньминь жибао» напоминает, что с мая 2019 года в городе работает электронная система для онлайн-получения сертификата на собаку.