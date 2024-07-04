Китайский ИИ вызвал панику в Европейский союзе наук о Земле: уволен президент

GeoGPT, предназначенный для предоставления экспертных ответов и создания визуализаций, вызвал опасения по поводу "прозрачности, государственной цензуры и потенциального нарушения авторских прав" в области науки. Критики, в том числе Пол Клеверли и генеральный директор GeoScienceWorld Фиби Макмеллон, утверждают, что чат-бот использует нелицензионную литературу без надлежащего цитирования. Несмотря на эти опасения, президент DDE Чэншань Ванг решил продолжить проект.

Ситуация обострилась, когда перед апрельским заседанием EGU была подана жалоба на GeoGPT. Это усугубило существующие проблемы с руководством, особенно с президентом EGU Ириной Артемьевой. После нарушения конфиденциальности и других споров о руководстве Артемьева была уволена, а президентом был назначен Питер ван дер Бик.

История далеко от завершения, но более подробно о ситуации вы можете узнать в источнике.