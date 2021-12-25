Китайский истребитель назвали аналогом российского Су-33

Сообщается, что китайцы заполучили Су-33 у Украины, когда закупали авианесущий крейсер «Варяг». При этом J-15 не является полной копией российского самолёта. Китайские специалисты провели небольшую модернизацию в процессе создания, но при этом заимствовали недостатки оригинала. Один из них — низкая надёжность, которая стала в своё время причиной многочисленных аварий.

J-15 сейчас работают с авианосцами, но скоро их должны дополнить новым палубным истребителем J-35. Это назвали интересным решением. J-15T, скорее всего, будет играть роль «грузовика с боеприпасами» для «стелса» J-35.