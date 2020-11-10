Китайский истребитель установил рекорд в воздухе

Предыдущий рекорд составлял 8 часов 30 минут, пишет «ИноСМИ». Указанная авиационная группа имеет основную боевую задачу в Южно-Китайском море, а выход в него занимает около 10 часов. То есть проведённые учения с рекордом имели большое стратегическое значение.

Сообщается, что вылет одного китайского истребителя занимает полтора часа. Затем самолёты осуществляют дозаправку в воздухе. В течение 10-часового полёта военные из разных аппаратов могли посмотреть друг на друга только во время дозаправки. В итоге командиры Ван Ин и Лу Гэн успешно побили рекорд и вернулись на землю.