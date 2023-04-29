Китайский IT-гигант начал создавать цифровые копии людей в полный рост всего за $145

Все, что требуется платформе, - это три минуты видео с действиями человека и 100 произнесенных фраз, а также плата в размере 145 долларов.

Цифровые люди могут быть созданы как на китайском, так и на английском языках, с настраиваемыми фонами и тонами. Платформа использует собственную технологию настройки тембра на основе небольших образцов, которая опирается на акустические модели глубокого обучения и вокодеры нейронных сетей.

Tencent предлагает пять различных стилей цифровых людей, включая 3D реалистичный, 3D полуреалистичный и 2D мультяшный. Она также может создать вашу копию по пояс, либо в полный рост.