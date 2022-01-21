Китайский конкурент американских военных беспилотников совершил первый полёт

Wing Loong-1E по тактико-техническим характеристикам сравнивают с американским беспилотником MQ-1C. Однако есть у китайского дрона и преимущество — а именно низкая стоимость. В Китае считают, что Wing Loong-1E станет экономически выгодным выбором на международном рынке.

Беспилотник был разработан корпорацией AVIC. Его конструкция полностью состоит из композитных материалов, поэтому аппарат получился легче и прочнее. Внешне он отличается наличием законцовок крыла.

Сейчас в состав семейства беспилотников Wing Loong входят ещё и базовый вариант Wing Loong-1, модернизированный Wing Loong-1D, Wing Loong-2 с увеличенным размахом крыла и высокоскоростной Wing Loong-10.