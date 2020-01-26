О том, что китайский коронавирус «заблокировал» киберспортивные турниры, организаторы сообщили в Twitter. Они написали, что решили отложить проведение второй недели матчей до тех пор, пока не будут уверены, что здоровье игроков и фанатов находится в безопасности. Организаторы извинились перед зрителями и пообещали сообщить им информацию о турнире, как только это станет возможным.

Также стало известно, что на неопределённое время закрывается и лига развития League of Legends (LDL).

Напомним, новый коронавирус 2019-nCoV впервые был зафиксирован в городе Ухань. На сегодняшний день число заразившихся уже превышает 2000 человек, а количество погибших — 50 человек.