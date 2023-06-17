Китайский лидер не против американских ИИ-технологий в стране

Си выразил свое одобрение американским компаниям, в том числе Microsoft, в отношении внедрения их технологий искусственного интеллекта в Китае. В ходе беседы также были затронуты вопросы развития бизнеса Microsoft в стране.

Хотя подробности беседы не были раскрыты в официальных сообщениях, Си ранее подчеркивал важность использования ИИ для экономического роста, но при этом с осторожностью относился к рискам.

Встреча Си и Гейтса состоялась на фоне напряженных отношений между США и Китаем: Штаты ввели меры экспортного контроля, а Китай принял меры, затрагивающие иностранный бизнес.