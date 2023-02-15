Китайский марсоход показал сложные недра Марса

Марсоход Zhurong был отправлен на Марс в рамках китайской миссии Tianwen-1, ровер высадился на поверхность 15 мая 2021 года. Марсоход сел на большую равнину в северном полушарии Марса под названием Utopia Planitia. Регион был выбран по причине того, что он находится вблизи предполагаемых древних берегов.

После посадки марсоход уже проехал около 1,9 км на юг, фотографируя скалы, песчаные дюны и ударные кратеры, а также собирая по пути данные георадара.