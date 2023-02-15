Китайский марсоход показал сложные недра Марса

Китайский марсоход показал сложные недра МарсаИзучил он их с помощью своего радара
Наземный проникающий радар китайского марсохода Zhurong обнаружил неглубокие ударные кратеры и другие геологические структуры в верхних пяти метрах поверхности Красной планеты.
Фото: CNSA
Марсоход Zhurong был отправлен на Марс в рамках китайской миссии Tianwen-1, ровер высадился на поверхность 15 мая 2021 года. Марсоход сел на большую равнину в северном полушарии Марса под названием Utopia Planitia. Регион был выбран по причине того, что он находится вблизи предполагаемых древних берегов.
После посадки марсоход уже проехал около 1,9 км на юг, фотографируя скалы, песчаные дюны и ударные кратеры, а также собирая по пути данные георадара.
CNSA
Его наземный проникающий радар обнаруживает подземные объекты, посылая электромагнитные импульсы в землю, которые отражаются от любых подземных структур. Исследователи увидели в марсианском грунте несколько изогнутых и наклоненных подземных структур, которые они идентифицировали как погребенные ударные кратеры, а также другие наклонные особенности с менее определенным происхождением. Они не обнаружили никаких признаков воды или льда в верхнем пятиметровом слое почвы.
Это не исключает возможности существования воды глубже, чем восемьдесят метров, которые были получены с помощью радара.