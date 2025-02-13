Китайский Ne Zha 2 стал первым неголливудским фильмом, заработавшим $1 миллиард

Режиссер Ян Ю (Jiaozi) рассказывает о Нэчже и Аобине, которые борются за восстановление своих тел после спасения душ. Благодаря анимации, эмоциональному повествованию и глубокой связи с китайской мифологией фильм покорил миллионы зрителей, собрав более 160 миллионов человек в кинотеатрах.

По прогнозам отраслевых аналитиков, сборы могут превысить 12 миллиардов юаней (1,67 миллиарда долларов), что станет огромным успехом для китайской киноиндустрии.