Китайский Ne Zha 2 стал первым неголливудским фильмом, заработавшим $1 миллиард

Опубликовано 13 февраля 2025, 14:151 мин.
Китайский Ne Zha 2 стал первым неголливудским фильмом, заработавшим $1 миллиардИсторический момент
Китайский мультфильм Ne Zha 2 (Нэчжа побеждает Царя драконов) вошел в историю, став первым неголливудским фильмом, заработавшим более 1 миллиарда долларов на одном рынке. Фильм вышел на экраны во время китайского Нового года 29 января и быстро побил рекорды.
© Beijing Enlight Pictures
Режиссер Ян Ю (Jiaozi) рассказывает о Нэчже и Аобине, которые борются за восстановление своих тел после спасения душ. Благодаря анимации, эмоциональному повествованию и глубокой связи с китайской мифологией фильм покорил миллионы зрителей, собрав более 160 миллионов человек в кинотеатрах.
По прогнозам отраслевых аналитиков, сборы могут превысить 12 миллиардов юаней (1,67 миллиарда долларов), что станет огромным успехом для китайской киноиндустрии.