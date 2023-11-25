Китайский нейтринный телескоп TRIDENT откроет космические тайны, находясь под водой

Это подводное «чудо», получившее название «Океанский колокол», предназначено для улавливания неуловимых нейтрино в момент их мгновенного взаимодействия под поверхностью западной части Тихого океана. Нейтрино, часто называемые «частицами-призраками», проходят сквозь материю незамеченными, что представляет собой научную проблему, которую TRIDENT стремится решить.

TRIDENT присоединился к ряду других замечательных нейтринных детекторов, таких как обсерватория IceCube, колоссальная установка, расположенная на географическом Южном полюсе, и демонстратор Trinity, инновационная разработка ученых Georgia Tech. Эти детекторы обещают раскрыть самые глубокие тайны Вселенной, позволяя понять, что такое сверхновые, черные дыры и многое другое.