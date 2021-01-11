Китайский новейший танк впервые применили в бою

Операция носила название Tura Takai Bango, пишет Naked Science. Её целью было обезвредить радикальную нигерийскую исламистскую организацию «Боко Харам» (запрещена в России).

Недавно в Нигерию поставили танки VT4. Это не единственная страна, которая купила машины у Китая. Около 50 танков заказал Таиланд. Считается, что VT4 — один из главных конкурентов российских основных боевых танков на мировом рынке.

Известно, что китайский танк имеет новый дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 1300 лошадиных сил. Машина оснащена также цифровой системой управления огнём, 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, 12,7-миллиметровым зенитным и 7,62-миллиметровым пулемётами. Весит танк 51 тонну.