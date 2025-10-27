Китайский офис Nexperia отказался выполнять приказ «захваченной» штаб-квартиры

Конфликт возник после того, как голландское правительство в начале октября перехватило контроль над Nexperia у китайской Wingtech, ссылаясь на Закон о «доступности стратегически важных технологий». Этот шаг стал первым применением закона с 1952 года.

Джон Чанг работает в компании более 20 лет, начиная с NXP Semiconductors. Nexperia China — крупнейшее подразделение компании, производящее около 70% всех чипов, что даёт ему «значительную экономическую силу» и возможность игнорировать приказы штаб-квартиры.

Хотя обе стороны утверждают, что бизнес работает в обычном режиме, клиенты ищут замену. Сейчас примерно только 30% продукции компании доступно для мирового рынка.