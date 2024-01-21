Китайский подводный центр обработки данных отлично показал себя в работе

HiCloud утверждает, что подводный центр обработки данных позволяет экономить до 122 миллионов кВт/ч энергии в год и сможет обслуживать клиентов в Свободном торговом порту Хайнаня (FTP). Компания уже получила заказы от China Telecom и гонконгской компании SenseTime, занимающейся разработкой программного обеспечения/наблюдением с использованием искусственного интеллекта.

Использование подводных центров обработки данных пока находится на ранней стадии, но эта технология способна произвести революцию в способах хранения и обработки данных. Подводные центры обработки данных обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными наземными центрами обработки данных, включая снижение энергопотребления, повышение надежности и безопасности.