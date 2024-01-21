Китайский подводный центр обработки данных отлично показал себя в работе

Опубликовано 21 января 2024, 13:40
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Китайский подводный центр обработки данных отлично показал себя в работеУдачный коммерческий эксперимент
Китайская HiCloud, дочернее предприятие государственного телекоммуникационного гиганта China Telecom, успешно запустила первый коммерческий модуль подводного центра обработки данных. Модуль, расположенный на глубине 35 метров у побережья провинции Хайнань использует естественное охлаждение для повышения эффективности.
HiCloud утверждает, что подводный центр обработки данных позволяет экономить до 122 миллионов кВт/ч энергии в год и сможет обслуживать клиентов в Свободном торговом порту Хайнаня (FTP). Компания уже получила заказы от China Telecom и гонконгской компании SenseTime, занимающейся разработкой программного обеспечения/наблюдением с использованием искусственного интеллекта.
Использование подводных центров обработки данных пока находится на ранней стадии, но эта технология способна произвести революцию в способах хранения и обработки данных. Подводные центры обработки данных обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными наземными центрами обработки данных, включая снижение энергопотребления, повышение надежности и безопасности.
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