Наука и технологии
Сегодня 20:24
Китайский производитель смартфонных процессоров MediaTek купил часть бизнеса Intel
Хочет увеличить прибыль
Стало известно, что до конца 2020 года китайский производитель смартфонных процессоров MediaTek получит часть бизнеса Intel. Сумма сделки составит примерно $85 млн.
MediaTek намерена купить дочернее предприятие Intel — Enpirion Power Solutions. Оно занимается разработкой импульсных преобразователей напряжения, в том числе PowerSoC. Они используются в источниках питания для малых токов потребления. Вообще продукцию Enpirion Power Solutions можно найти и в домашних компьютерах, и в лазерных принтерах.
Intel приобрела Enpirion Power Solutions в 2015 году. Теперь же MediaTek надеется с помощью компании увеличить масштабы бизнеса, улучшить финансовые показатели и повысить конкурентоспособность.
Стоит отметить, что в этом году Intel также решила отказаться от своего бизнеса по производству микросхем флеш-памяти (NAND). Он перешёл южнокорейской компании SK Hynix.