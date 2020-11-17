Китайский производитель смартфонных процессоров MediaTek купил часть бизнеса Intel

MediaTek намерена купить дочернее предприятие Intel — Enpirion Power Solutions. Оно занимается разработкой импульсных преобразователей напряжения, в том числе PowerSoC. Они используются в источниках питания для малых токов потребления. Вообще продукцию Enpirion Power Solutions можно найти и в домашних компьютерах, и в лазерных принтерах.

Intel приобрела Enpirion Power Solutions в 2015 году. Теперь же MediaTek надеется с помощью компании увеличить масштабы бизнеса, улучшить финансовые показатели и повысить конкурентоспособность.

Стоит отметить, что в этом году Intel также решила отказаться от своего бизнеса по производству микросхем флеш-памяти (NAND). Он перешёл южнокорейской компании SK Hynix.