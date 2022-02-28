Китайский робопёс пронёс на спине вес крупного мужчины

Наука и технологии
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Китайский робопёс пронёс на спине вес крупного мужчины85 килограммов
Китайская компания DeepRobotics показала четвероногого робота Jueying X20, который способен переносить большие грузы. В частности, робопёс смог перенести на спине 85 килограммов — примерно столько может весить взрослый мужчина.
Инженеры закрепили на спине робота металлический стержень и клали «блины» для штанги. Вес увеличивали постепенно. Сначала масса груза составила 20 килограммов, затем её увеличили до 50, а в итоге — до 85. Роботу становилось всё труднее передвигаться с весом, но тем не менее он смог пройтись с 85 килограммами на спине.
Разработчики, впрочем, отметили, что безопасная нагрузка для Jueying X20 составляет 20 килограммов. С ней он может ходить до двух часов. Если робот не нагружен, то сможет идти на одном заряде до четырёх часов. Его максимальная скорость составит почти пять метров в секунду.
Источник: N+1