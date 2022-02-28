Китайский робопёс пронёс на спине вес крупного мужчины

Инженеры закрепили на спине робота металлический стержень и клали «блины» для штанги. Вес увеличивали постепенно. Сначала масса груза составила 20 килограммов, затем её увеличили до 50, а в итоге — до 85. Роботу становилось всё труднее передвигаться с весом, но тем не менее он смог пройтись с 85 килограммами на спине.

Разработчики, впрочем, отметили, что безопасная нагрузка для Jueying X20 составляет 20 килограммов. С ней он может ходить до двух часов. Если робот не нагружен, то сможет идти на одном заряде до четырёх часов. Его максимальная скорость составит почти пять метров в секунду.