​​Китайский робот смог покатать человека весом более 100 кг

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Китайский робот смог покатать человека весом более 100 кгА ещё пройтись под водой
Компания Unitree Robotics продемонстрировала возможности четвероногого робота B1. Он смог пройти под воду и даже покатать человека весом более 100 килограммов.
Разработчики утверждают, что их робот защищён от воды по стандарту IP68. В подтверждение этому показано, как B1 ходит, погружённый в воду, — над поверхностью остаются только антенна, необходимая для управления, и крепление для груза массой 20 килограммов.
На суше на роботе закрепили груз массой 80 килограммов, а потом и вовсе прокатили на нём человека весом 103,4 килограмма.
Отмечается, что робот использует для передвижения сервоприводы, может развивать скорость до 1,8 метра в секунду, а его автономность составляет 2-4 часа. B1 может создавать объёмную карту окружающего пространства.