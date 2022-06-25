​​Китайский робот смог покатать человека весом более 100 кг

На суше на роботе закрепили груз массой 80 килограммов, а потом и вовсе прокатили на нём человека весом 103,4 килограмма.

Отмечается, что робот использует для передвижения сервоприводы, может развивать скорость до 1,8 метра в секунду, а его автономность составляет 2-4 часа. B1 может создавать объёмную карту окружающего пространства.