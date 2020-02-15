Китайский смартфон взорвался в руках у подростка из России

Об этом сообщило издание «НовостиВолгограда.ру», ссылаясь на пресс-службу главного управления МВД по региону. Инцидент с подростком произошёл 14 февраля.

Журналисты узнали, что мальчик собирался в школу, как обычно, и положил в карман брюк смартфон. В какой-то момент подросток почувствовал, что аппарат начал нагреваться. Тогда пострадавший взял его в руки, и сразу после этого устройство взорвалось и загорелось. Сейчас полиция проводит проверку инцидента. Что стало причиной взрыва и какая модель смартфона использовалась мальчиком, пока неясно.

В прошлом году СМИ сообщали о самовозгорании смартфона Redmi Note 7 Pro в Китае.