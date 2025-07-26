Китайский спутник передал данные на Землю со скоросью 1 Гбит/с

Несмотря на слухи, спутники Starlink не пострадали. Эксперимент был мирным и направлен только на проверку новых технологий связи, а не на военное применение.

Чтобы добиться такого результата, китайские инженеры использовали специальную систему оптики, которая компенсирует атмосферные помехи. Это позволило передавать сигнал с высокой скоростью даже на таком большом расстоянии.

Хотя сам тест был научным, эксперты отмечают: такие лазерные технологии можно использовать и в военных целях.