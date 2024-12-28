Китайский спутник сгорел в небе над США

Опубликовано 28 декабря 2024, 15:001 мин.
Китайский спутник сгорел в небе над СШАВызвав появление огненных шаров
В ночь на 22 декабря над Новым Орлеаном, штат Луизиана, при входе в атмосферу Земли сгорел списанный китайский спутник. SuperView 1−02 стал причиной появления огненных шаров над территорией нескольких американских штатов, включая Миссури, Арканзас и Миссисипи. Американское метеообщество получило множество сообщений об этом событии, которое позже было идентифицировано астрофизиком Джонатаном Макдауэллом.
Спутник SuperView 1−02 был запущен в 2016 году для гражданских целей, но был выведен из эксплуатации около двух лет назад. Спутник неконтролируемо вошел в атмосферу Земли. Хотя вхождение спутника в атмосферу создало впечатляющее световое шоу, он не представлял значительной угрозы для тех, кто находился на земле.
Европейское космическое агентство, кстати, работает над совершенствованием технологий возвращения в атмосферу, чтобы снизить риск столкновений с подобным космическим мусором.