Китайский спутник сгорел в небе над США

Спутник SuperView 1−02 был запущен в 2016 году для гражданских целей, но был выведен из эксплуатации около двух лет назад. Спутник неконтролируемо вошел в атмосферу Земли. Хотя вхождение спутника в атмосферу создало впечатляющее световое шоу, он не представлял значительной угрозы для тех, кто находился на земле.

Европейское космическое агентство, кстати, работает над совершенствованием технологий возвращения в атмосферу, чтобы снизить риск столкновений с подобным космическим мусором.