Китайский стартап представил гуманоидного робота Bumi всего за $1 400

Как объяснили разработчики, с помощью специального интерфейса пользователи смогут обучать робота и выполнять с его помощью “творческие задания”. Предзаказы на Bumi стартуют позже в этом году.

Bumi стоит значительно дешевле конкурентов. Например, летом компания Unitree представила робота R1 с более сложными функциями за $5 900, а Tesla Optimus оценивается примерно в $20 000.