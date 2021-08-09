Китайский техногигант Alibaba оказался в центре скандала из-за обвинений в изнасиловании

Компания Alibaba заявила, что уволит менеджера, которого обвинили в преступлении, но это не успокоило общественность. Издание Vice рассказывает о произошедшем.

На днях во внутреннем интернете Alibaba появился пост, в котором девушка сообщила, что её напоили спиртным во время бизнес-ужина в июле. Женщина утверждает, что потеряла сознание от алкоголя. На следующее утро она обнаружила себя раздетой в постели номера в отеле. Девушка вспомнила, что её босс приставал к ней, а также увидела коробку контрацептивов на тумбочке. Запись с камер наблюдения показала, что её босс вошёл в комнату в отеле ночью.

Женщина сообщила об инциденте в полицию и руководству Alibaba. Утверждается, что когда другой её начальник услышал историю, он сказал, что женщины просто не подходят для такой работы. Девушка потребовала уволить её босса, но руководство отказало ей. Тогда она устроила протесты в штаб-квартире Alibaba.

После шумихи компания заявила, что всё же уволит менеджера, а также установит политику против домогательств. На фоне скандала акции Alibaba упали в цене.