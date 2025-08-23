Китайский «Великий файрвол» на час заблокировал HTTPS-соединения

Опубликовано 23 августа 2025, 12:451 мин.
Китайский «Великий файрвол» на час заблокировал HTTPS-соединенияБез объяснений
20 августа «Великий файрвол» Китая, система контроля Интернета в стране, на 74 минуты полностью блокировал трафик через стандартный HTTPS-порт 443, сообщает сайт GFW Report, отслеживающий работу китайской сети.
TCP-порт 443 обычно используется для защищённых интернет-соединений (HTTPS), которые предотвращают перехват и вмешательство в данные. Однако аномалия затронула только этот порт, в то время как другие порты для интернета и SSH работали нормально.
Ранее Китай уже ограничивал доступ к защищённым соединениям, но тогда блокировались все порты и протоколы TLS/HTTPS. На этот раз ситуация ограничилась лишь одним портом, что необычно, по мнению экспертов.
GFW Report отмечает, что устройство, вызвавшее сбой, не совпадает с известными устройствами файрвола, возможно, это новый аппарат или старый, работающий в нестандартном режиме.