Китайский «Великий файрвол» на час заблокировал HTTPS-соединения

TCP-порт 443 обычно используется для защищённых интернет-соединений (HTTPS), которые предотвращают перехват и вмешательство в данные. Однако аномалия затронула только этот порт, в то время как другие порты для интернета и SSH работали нормально.

Ранее Китай уже ограничивал доступ к защищённым соединениям, но тогда блокировались все порты и протоколы TLS/HTTPS. На этот раз ситуация ограничилась лишь одним портом, что необычно, по мнению экспертов.

GFW Report отмечает, что устройство, вызвавшее сбой, не совпадает с известными устройствами файрвола, возможно, это новый аппарат или старый, работающий в нестандартном режиме.