Китайских пограничников оснастили экзоскелетами

Сообщается, что над экзоскелетом работали инженеры Университета национальной обороны НОАК. Устройство действует за счёт накопления и отдачи энергии. Экзоскелет повышает выносливость человека, который его надел, на 91% в статике и на 44% в динамике. При переносе тяжестей на 30% снижается нагрузка на спину.