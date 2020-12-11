Наука и технологии
Сегодня 15:19
Китайских пограничников оснастили экзоскелетами
Они повышают выносливость и помогают переносить грузы
СМИ сообщили, что китайские военнослужащие на границе с Индией начали получать экзоскелеты. Они помогают военным переносить грузы.
Как пишет «Российская газета», экзоскелеты способны облегчить перенос тяжёлых грузов в тибетском Ладакхе на высоте около 5000 метров. Максимальная грузоподъёмность разработки составляет 70 килограммов. В сети даже опубликовали видео, на котором показано, как китайские военные надевают экзоскелеты и применяют их.
Сообщается, что над экзоскелетом работали инженеры Университета национальной обороны НОАК. Устройство действует за счёт накопления и отдачи энергии. Экзоскелет повышает выносливость человека, который его надел, на 91% в статике и на 44% в динамике. При переносе тяжестей на 30% снижается нагрузка на спину.