Китайским окаменевшим яйцам динозавров оказалось 85 миллионов лет

Результаты показали, что яйца были отложены примерно 85 миллионов лет назад, в позднем мелу. Это первый надёжный возраст для яиц с этого местонахождения. Ранее датировка велась косвенно — по вулканическим породам или осадкам вокруг яиц, что могло давать погрешности.

Большинство окаменелостей принадлежит виду Placoolithus tumiaolingensis из семейства Dendroolithidae, отличающегося пористой скорлупой. Ученые изучали яйца с помощью лазера и масс-спектрометра, считая атомы урана и свинца — своеобразные «атомные часы» для окаменелостей.

Возраст яиц совпадает с периодом глобального похолодания, которое, вероятно, повлияло на разнообразие динозавров и количество откладываемых яиц. Особая пористость скорлупы dendroolithid может быть адаптацией к изменяющемуся климату.

Авторы планируют расширить исследования, включая яйца из других слоёв и соседних бассейнов.