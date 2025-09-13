Наука и технологии
Опубликовано 13 сентября 2025, 17:15
1 мин.

Китайским окаменевшим яйцам динозавров оказалось 85 миллионов лет

Они помогают понять климат позднего мела
Исследователи из Китая впервые точно определили возраст динозавровых яиц с помощью метода U-Pb на карбонатах скорлупы. Образцы были взяты с местонахождения в бассейне Юньяна, где находится национальный заповедник.
Китайским окаменевшим яйцам динозавров оказалось 85 миллионов лет
© Bi Zhao

Результаты показали, что яйца были отложены примерно 85 миллионов лет назад, в позднем мелу. Это первый надёжный возраст для яиц с этого местонахождения. Ранее датировка велась косвенно — по вулканическим породам или осадкам вокруг яиц, что могло давать погрешности.

Большинство окаменелостей принадлежит виду Placoolithus tumiaolingensis из семейства Dendroolithidae, отличающегося пористой скорлупой. Ученые изучали яйца с помощью лазера и масс-спектрометра, считая атомы урана и свинца — своеобразные «атомные часы» для окаменелостей.

Возраст яиц совпадает с периодом глобального похолодания, которое, вероятно, повлияло на разнообразие динозавров и количество откладываемых яиц. Особая пористость скорлупы dendroolithid может быть адаптацией к изменяющемуся климату.

Авторы планируют расширить исследования, включая яйца из других слоёв и соседних бассейнов.