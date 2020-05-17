Китайским полицейским выдали шлемы для автоматического измерения температуры у людей

Подобные устройства уже давно применяются полицией Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Создатель шлемов китайская компания KC Wearable заявляет, что к их устройствам проявляют интерес и и европейские страны.

Помимо полиции в Китае шлемы используют и медицинский персонал, и транспортные работники. В девайсы встроены тепловизоры, способные измерить температуру на расстоянии примерно в два метра. В частности модель KC N901 оборудована ARM-процессором, дисплеем для дополненной реальности, а также инфракрасной камерой и обычной. Точность измерения температуры у шлема достигает 0,3 градуса по Цельсию. Полученная информация хранится в самом устройстве.

Данные о температуре людей в толпе, например, могут быть полезны для быстрого обнаружения потенциального заражённого коронавирусной инфекцией. При этом девайс измеряет температуру правильно в 96%.