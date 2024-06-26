Китайским стартапам перекрыли доступ к ChatGPT: начата «миграция»

Решение OpenAI, о котором сообщило издание Securities Times, побудило ведущие китайские технологические компании, такие как Baidu и Alibaba Cloud, запустить инициативы, направленные на «миграцию» пользователей API OpenAI.

Baidu, через свое облачное подразделение, объявила «инклюзивную программу», предлагая новым пользователям бесплатный переход на свою платформу Ernie, а также дополнительные токены, эквивалентные по количеству OpenAI. Alibaba Cloud также расширила предложение бесплатных токенов и услуг по миграции, подчеркнув преимущества в стоимости по сравнению с предложениями OpenAI.

Эти усилия подчеркивают готовность китайского сектора ИИ заполнить пробел, образовавшийся после ухода OpenAI, отмечают эксперты.