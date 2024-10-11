Китайское доминировании в солнечной энергетике объяснили

Опубликовано 11 октября 2024, 12:001 мин.
Китайское доминировании в солнечной энергетике объяснилиИстория об американском пренебрежении
Доминирование Китая в солнечной энергетике оспорить не выйдет. Так, его успех в основном обусловлен сочетанием факторов, которые отражают предпринимательский дух, когда-то питавший промышленную мощь США, считает Bloomberg. А теперь всё по-другому.
Издание считает, что именно американское пренебрежение проложило путь для подъема Китая. Короткосрочное корпоративное руководство, нерешительное финансирование и хаос в политике в США и Европе позволили китайским стартапам процветать.
В то время как вопросы о субсидиях и государственной поддержке остаются актуальными, ключевое различие заключается в «проактивном» подходе Китая. Китайские предприятия активно инвестировали в исследования и разработки, привлекали глобальные таланты и пользовались поддержкой благоприятной деловой среды.
Поэтому мир получил то, что заслужил: сильную позицию «Поднебесной» на рынке солнечной энергии и не только.