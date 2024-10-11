Издание считает, что именно американское пренебрежение проложило путь для подъема Китая. Короткосрочное корпоративное руководство, нерешительное финансирование и хаос в политике в США и Европе позволили китайским стартапам процветать.

В то время как вопросы о субсидиях и государственной поддержке остаются актуальными, ключевое различие заключается в «проактивном» подходе Китая. Китайские предприятия активно инвестировали в исследования и разработки, привлекали глобальные таланты и пользовались поддержкой благоприятной деловой среды.

Поэтому мир получил то, что заслужил: сильную позицию «Поднебесной» на рынке солнечной энергии и не только.