Наука и технологии
Опубликовано 26 июля 2025, 17:42
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Китайское лазерное оружие сбило дрон в нескольких километрах от стрелка

Показали и армию дронов
Китай показал новейшие военные технологии, включая мощное лазерное оружие и целый арсенал боевых дронов. На полигоне в автономном районе Внутренняя Монголия прошли учения, где были задействованы беспилотники и лазеры в шести этапах: разведка, планирование, атака, уничтожение и защита.
Китайское лазерное оружие сбило дрон в нескольких километрах от стрелка

© Ferra.ru

Одной из главных новинок стал синтетический кристалл, способный выдерживать сотни мегаватт и использоваться в лазерном оружии. Лазеры могут поражать цели мгновенно и не требуют боеприпасов — главное, чтобы был источник энергии.

Во время демонстрации лазерная система OW5-A50 сбила дрон с расстояния нескольких километров. Комплекс установлен на тяжёлой армейской машине и включает в себя всё необходимое для работы — радары, сенсоры и источник питания.

Китайское лазерное оружие сбило дрон в нескольких километрах от стрелка

© Ferra.ru

Также были показаны новые виды дронов. Среди них:

  • «Летающая лягушка» — разведчик,

  • «Чёрная пчела» — дрон, сбрасывающий гранаты,

  • «Летающий кит» — носитель бомб,

  • «Летающий ястреб» — скоростной дрон-камикадзе.

Компания Norinco продемонстрировала серию «Фэйлуны» — от небольших дронов с радиусом до 10 км до дальнобойных моделей, способных поражать цели на 300 км. Некоторые можно запускать с обычных ракетных установок.

Источник:SCMP
Автор:Максим Многословный
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