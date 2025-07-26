Китайское лазерное оружие сбило дрон в нескольких километрах от стрелка

Китайское лазерное оружие сбило дрон в нескольких километрах от стрелкаПоказали и армию дронов
© Ferra.ru
Одной из главных новинок стал синтетический кристалл, способный выдерживать сотни мегаватт и использоваться в лазерном оружии. Лазеры могут поражать цели мгновенно и не требуют боеприпасов — главное, чтобы был источник энергии.
Во время демонстрации лазерная система OW5-A50 сбила дрон с расстояния нескольких километров. Комплекс установлен на тяжёлой армейской машине и включает в себя всё необходимое для работы — радары, сенсоры и источник питания.
Также были показаны новые виды дронов. Среди них:
-
«Летающая лягушка» — разведчик,
-
«Чёрная пчела» — дрон, сбрасывающий гранаты,
-
«Летающий кит» — носитель бомб,
-
«Летающий ястреб» — скоростной дрон-камикадзе.
Компания Norinco продемонстрировала серию «Фэйлуны» — от небольших дронов с радиусом до 10 км до дальнобойных моделей, способных поражать цели на 300 км. Некоторые можно запускать с обычных ракетных установок.