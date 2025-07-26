Китайское лазерное оружие сбило дрон в нескольких километрах от стрелка

Одной из главных новинок стал синтетический кристалл, способный выдерживать сотни мегаватт и использоваться в лазерном оружии. Лазеры могут поражать цели мгновенно и не требуют боеприпасов — главное, чтобы был источник энергии.

Во время демонстрации лазерная система OW5-A50 сбила дрон с расстояния нескольких километров. Комплекс установлен на тяжёлой армейской машине и включает в себя всё необходимое для работы — радары, сенсоры и источник питания.