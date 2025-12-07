Китайское летающее такси-беспилотник успешно прошло испытания

Опубликовано 07 декабря 2025, 19:001 мин.
Китайское летающее такси-беспилотник успешно прошло испытанияСложнейшие
Китайская TCab Tech достигла очередного рубежа в разработке летающего такси. Её полноразмерный демонстратор E20 успешно завершил испытания «переходного режима» — этапа, когда аппарат переходит от зависания к горизонтальному полету.
© TCab Tech
Модель E20 использует уникальную гибридную силовую установку: она сочетает четыре поворотных винта (как у некоторых конкурентов) с двумя соосными неподвижными винтами для вертикального подъема.
Аппарат рассчитан на пилота и четырех пассажиров, имеет запас хода около 200 км и максимальную скорость 320 км/ч. Зарядка с 20% до 85% занимает всего 20 минут.
TCab Tech планирует сертифицировать E20 в ближайшие годы и выйти на рынок.