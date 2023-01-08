Китайское устройство слежения было найдено в автомобиле британского министра

Китайское устройство слежения было найдено в автомобиле британского министраОно было найдено во время проверки
Китайское устройство слежения было обнаружено в британском правительственном автомобиле, пишет газета Daily Mail. Так, во время проверки была обнаружена SIM-карта, которая может передавать данные о местоположении. Датчик находился в детали, импортированной из Китая.
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По данным издания, эта находка вызвала беспокойство среди британских министров и высокопоставленных дипломатов.
Нельзя не обратить внимание на то, что в Великобритании все чаще звучат призывы относиться к Китаю как к угрозе и более осторожно использовать товары китайского производства, говорится в статье. "Несомненно, пришло время пересмотреть Комплексный обзор и объявить в нем Китай системной угрозой для страны", - заявил бывший председатель правящей Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит.