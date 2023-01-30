Китайского разработчика ядерного оружия уличили в применении американских чипов в обход санкций

Это показал анализ документов о закупках, проведённый журналистами. Китайский научный центр получал полупроводники, произведённые американскими компаниями Intel Corp. и Nvidia Corp. с 2020 года, несмотря на то, что в 1997 году был внесён в чёрный список США.

Журналисты считают, что китайцы могут использовать американские чипы как для разработки новых вооружений, так и для обслуживания существующих ядерных запасов.