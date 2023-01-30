Китайского разработчика ядерного оружия уличили в применении американских чипов в обход санкций

13:41, 30 января 2023
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Китайского разработчика ядерного оружия уличили в применении американских чипов в обход санкцийВ том числе чипов Intel и Nvidia
The Wall Street Journal сообщил, что за последние два с половиной года ведущий китайский научно-исследовательский институт ядерного оружия закупал сложные американские компьютерные микросхемы не менее десяти раз. Он обходил введённые США экспортные ограничения.
Фото: Public Domain vectors
Это показал анализ документов о закупках, проведённый журналистами. Китайский научный центр получал полупроводники, произведённые американскими компаниями Intel Corp. и Nvidia Corp. с 2020 года, несмотря на то, что в 1997 году был внесён в чёрный список США.
Журналисты считают, что китайцы могут использовать американские чипы как для разработки новых вооружений, так и для обслуживания существующих ядерных запасов.