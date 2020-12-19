Китайского сотрудника сервиса видеозвонков Zoom обвинили в цензуре и сливе данных

Известно, что этого 39-летнего сотрудника зовут Синьцзян Цзинь (Xinjiang Jin). Как говорят американские власти, он с 2016 года был сотрудником Zoom Video Communications. США утверждают, что в мае и июне 2020 года мужчина участвовал в сговоре с целью сорвать серию видеоконференций о событиях на площади Тяньаньмэнь 1989 года. По информации американского Минюста, китаец передал властям КНР личные данные пользователей из США и помогал им осуществлять цензуру.

Если суд признает Цзиня виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.