Наука и технологии
Сегодня 14:23
Китайского сотрудника сервиса видеозвонков Zoom обвинили в цензуре и сливе данных
Он помогал властям Китая и передавал им информацию об американских пользователях
СМИ узнали, что один из китайских сотрудников американского сервиса Zoom блокировал видеоконференции о протестах на площади Тяньаньмэнь. Сообщается, что это ему приказывали делать власти Китая, которым он также мог передавать данные участников звонков. В связи с этим в США начали расследование.
Известно, что этого 39-летнего сотрудника зовут Синьцзян Цзинь (Xinjiang Jin). Как говорят американские власти, он с 2016 года был сотрудником Zoom Video Communications. США утверждают, что в мае и июне 2020 года мужчина участвовал в сговоре с целью сорвать серию видеоконференций о событиях на площади Тяньаньмэнь 1989 года. По информации американского Минюста, китаец передал властям КНР личные данные пользователей из США и помогал им осуществлять цензуру.
Если суд признает Цзиня виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.