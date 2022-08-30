Китайскую компанию возглавила женщина-робот

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Китайскую компанию возглавила женщина-роботСистема ИИ
Компания NetDragon Websoft Holdings Limited сообщила, что виртуальный человекоподобный робот с искусственным интеллектом г-жа Тан Ю был назначен генеральным директором «дочки» Fujian NetDragon Websoft Co., Ltd.
NetDragon стремится стать «организацией метавселенной». Компания также рассчитывает, что Тан Ю упростит некоторые процессы, повысит качество и скорость выполнения рабочих задач. Женщина-робот также будет служить в качестве хаба данных в режиме реального времени и аналитическим инструментом для поддержки принятия рациональных решений в повседневных операциях.
Представители компании считают, что ИИ — это будущее корпоративного управления.