Китайскую компанию возглавила женщина-робот

NetDragon стремится стать «организацией метавселенной». Компания также рассчитывает, что Тан Ю упростит некоторые процессы, повысит качество и скорость выполнения рабочих задач. Женщина-робот также будет служить в качестве хаба данных в режиме реального времени и аналитическим инструментом для поддержки принятия рациональных решений в повседневных операциях.

Представители компании считают, что ИИ — это будущее корпоративного управления.